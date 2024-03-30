В Алтайском крае из тонущего автобуса спасли девять пассажиров

Рейсовый автобус съехал в кювет и начал тонуть из-за паводка в Алтайском крае, из транспортного средства эвакуировали девять человек, в том числе двух детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

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По данным ведомства, ЧП произошло в Волчихинском районе. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Барнаул — Ключи, съехал с дороги на 194-м км трассы регионального значения К-03 в районе села Бор-Форпост.

В МЧС подчеркнули, что никто не пострадал, эвакуированных пассажиров доставляют в Бор-Форпост. При этом автобус остается в заполненном водой кювете.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае талые воды подтопили 254 участка, десять домов, кроме того, несколько участков дорог перекрыли из-за переливов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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