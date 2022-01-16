В Алма-Ате в ходе беспорядков похищено почти 1350 единиц оружия
Во время массовых беспорядков в Алма-Ате было похищено 1347 единиц оружия. Статистику озвучил в ходе брифинга глава департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов. Телеканал «Алматы» транслировал выступление в Facebook.
«Группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. На сегодняшний день похищено 1347 единиц оружия», — цитирует Таймерденова РБК.
По данным Таймерденова, в республике похищено 501 единица нарезного оружия, 807 гладкоствольного, 39 газотравматического. С помощью украденного оружия участники беспорядков пытались захватить департамент полиции Алма-Аты в ночь на 6 января.
В первые дни 2022 года на западе Казахстана начались массовые беспорядки из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа, которые позже распространились и на другие города. Митингующие добавили политические лозунги.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения, заявив о попытке госпереворота и обратился за поддержкой в ОДКБ.
Миротворческие силы начали развертывание в Казахстане 7 января. Контингент ОДКБ прибыл в республику для стабилизации обстановки на фоне протестов, начавшихся 2 января и переросших в беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января заявил, что острая фаза контртеррористической операции пройдена и ситуация в стране стабильна. Вывод миротворческих сил из республики начался 13 января.
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