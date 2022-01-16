Из моргов в Алма-Ате похитили 41 тело

В период беспорядков в Алма-Ате злоумышленники семь раз нападали на морги города и украли оттуда более 40 тел, заявил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

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«Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой, в эти дни было семь нападений на морги, в которых 41 тело погибших было похищено», - приводит его слова РИА Новости.

В первые дни 2022 года на западе Казахстана начались массовые беспорядки из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа, которые позже распространились и на другие города. Митингующие добавили политические лозунги.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения, заявив о попытке госпереворота и обратился за поддержкой в ОДКБ.

Миротворческие силы начали развертывание в Казахстане 7 января. Контингент ОДКБ прибыл в республику для стабилизации обстановки на фоне протестов, начавшихся 2 января и переросших в беспорядки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января заявил, что острая фаза контртеррористической операции пройдена и ситуация в стране стабильна. Вывод миротворческих сил из республики начался 13 января.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохищениеМоргБеспорядкиКазахстан
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