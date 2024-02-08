В Алма-Ате подросток погиб в результате схода оползня
Подросток погиб в результате схода оползня в Алма-Ате. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента по ЧС.
В ночь на четверг в Медеуском районе города был зафиксирован сход слоя почвы объемом 3,2 тысячи куб. м на склоне из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Два частных дома получили повреждения, напоминает РЕН ТВ. Как отметили в департаменте по ЧС, на склоне сошла оплывина.
«Силами департамента по ЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело юноши 2007 года рождения, по предварительным данным, погибшего в результате повреждения здания», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, 182 специалиста и 32 единицы техники расчищают частный дом от грязевой массы и разыскивают людей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru