В Алма-Ате подросток погиб в результате схода оползня

В ночь на четверг в Медеуском районе города был зафиксирован сход слоя почвы объемом 3,2 тысячи куб. м на склоне из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Два частных дома получили повреждения, напоминает РЕН ТВ. Как отметили в департаменте по ЧС, на склоне сошла оплывина.

«Силами департамента по ЧС Алматы и республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело юноши 2007 года рождения, по предварительным данным, погибшего в результате повреждения здания», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, 182 специалиста и 32 единицы техники расчищают частный дом от грязевой массы и разыскивают людей.

