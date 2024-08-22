В аквапарке на юго-востоке Москвы произошел пожар

«Аквапарк не работает по техническим причинам, был пожар», — рассказала в беседе с агентством сотрудница организации.

По ее словам, во время ЧП посетителей в парке не было, персонал эвакуировали.

По данным столичного управления МЧС России, в четверг пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании аквапарка на юго-востоке Москвы. До прибытия специалистов объект самостоятельно покинули около ста человек.

«Благодаря грамотным и слаженным действиям огнеборцев возгорание было оперативно ликвидировано на площади 15 квадратных метров», — подчеркнули в МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало.

