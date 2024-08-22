В аквапарке на юго-востоке Москвы произошел пожар
Пожар произошел в аквапарке «Фэнтази» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
«Аквапарк не работает по техническим причинам, был пожар», — рассказала в беседе с агентством сотрудница организации.
По ее словам, во время ЧП посетителей в парке не было, персонал эвакуировали.
По данным столичного управления МЧС России, в четверг пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании аквапарка на юго-востоке Москвы. До прибытия специалистов объект самостоятельно покинули около ста человек.
«Благодаря грамотным и слаженным действиям огнеборцев возгорание было оперативно ликвидировано на площади 15 квадратных метров», — подчеркнули в МЧС.
Сведений о пострадавших не поступало.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о новой схеме обмана пенсионеров в сфере ЖКХ
- Самолет из Хабаровска аварийно сел в Москве из-за задымления на борту
- В аквапарке на юго-востоке Москвы произошел пожар
- ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов за репортажи из Курской области
- СМИ: Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года
- Театр имени А. Пушкина откроет новый сезон на сцене Вахтанговского
- СМИ: Блогер Шпак сжег российский паспорт и стал фигурантом уголовного дела
- Не переборщить с кофе и едой: Сомнолог дал советы не выспавшимся
- Ушла из жизни редактор Мосфильма Ирина Сергиевская
- Россияне назвали самым желанным сиквелом продолжение романа «Мастер и Маргарита»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru