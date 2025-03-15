В Ахтынском районе Дагестана загорелся лесной массив
15 марта 202514:41
Неподалеку от населенного пункта Хрюг в Ахтынском районе Дагестана горит лесной массив, сообщили в МЧС России.
Площадь пожара составляет около четырех гектаров.
Тушение осложняется гористой местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники, на месте работают 64 пожарных.
Ранее четыре человека погибли при пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru