В Ахтынском районе Дагестана загорелся лесной массив

Российские военные освободили деревню Рубанщину и село Заолешенку в Курской области Премьер-министр РФ Мишустин расширил функционал суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» Власти США намерены изменить правила въезда в страну для граждан 43 стран, включая россиян и белорусов Низовой пожар на площади около гектара распространился в Сочинском национальном парке