В Ахтынском районе Дагестана загорелся лесной массив

Неподалеку от населенного пункта Хрюг в Ахтынском районе Дагестана горит лесной массив, сообщили в МЧС России.

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Площадь пожара составляет около четырех гектаров.

Тушение осложняется гористой местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники, на месте работают 64 пожарных.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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