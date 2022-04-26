В Афинах украинцы жестоко избили россиянку в день празднования Пасхи

Россиянка рассказала, что 24 апреля отмечала православный праздник с компанией на пляже Агиос Космас в Афинах.

«Уже был вечер, наша компания разошлась, остались четверо человек. На некотором расстоянии была украинская компания, их было человек 30. В какой-то момент, когда мы уже собирали вещи, компания стала кричать долго и упорно "слава Украине", наши ребята – их осталось двое – крикнули "Слава России". В ответ посыпалась нецензурная брань, угрозы и люди пошли драться, с какими-то предметами в руках», — отметила Маряхина.

По словам женщины, она пыталась разнять дерущихся, однако сделать это ей не удалось.

«Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда упала, били ногами куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах», — поделилась россиянка.

На место драки вызвали полицию, однако участники потасовки успели спрятаться и разбежаться. Маряхина рассказал, что подала заявление в полицию, после снятия побоев женщина дополнит переданную правоохранителям информацию, и делом займутся адвокаты.

Пострадавшая добавила, что напавший на нее — Виталий Повильчук, у женщины есть его данные. По словам Маряхиной, группа украинцев «хотела этой драки, они выжидали, когда нас останется меньше». Россиянка выразила уверенность, что злоумышленники будут наказаны.

