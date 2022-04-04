В Афинах украинцы напали на семилетнюю девочку с российским флагом
Группа людей напала на одну из машин во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах, у находившейся в авто 7-летней девочки вырвали из рук флаг России, травмировав ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказала мама девочки в беседе с агентством, на машину напали украинцы.
«Они вырвали из рук у дочери российский флаг и ударили ее древком по руке, разбили руку до крови ребенку. С другой стороны машины у нас был греческий флаг. Они его также схватили, они выбили стекла с обеих сторон», — сообщила женщина.
Мать пострадавшей отметила, что нападавшие «были как зомби» и выкрикивали ругательства на русском языке. При этом полицейские не пытались остановить злоумышленников, пишет Ura.ru.
Пострадавшей девочке оказали медицинскую помощь, ее родители подали заявление в правоохранительные органы, отмечает РИА ФАН.
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