В AFI Development опровергли сообщения о падении лифта в «Афимолле»

В девелоперской компании AFI Development, которая управляет торговым центром «Афимолл Сити» в Москве, опровергли сообщения о падении лифта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по маркетингу компании Максима Лысенкова.

По его словам, техническая служба проверила работу инфраструктуры комплекса, и на данный момент неисправностей в работе лифтов и инженерных систем не выявлено. Все лифты продолжают функционировать в обычном режиме, и никаких происшествий не произошло.

СМИ: Лифт упал в торговом центре «Афимолл» в Москве

AFI Development была основана в 2001 году и занимается девелопментом жилой и коммерческой недвижимости в московском регионе.

Компанию контролирует один из богатейших граждан Израиля, алмазопромышленник Лев Леваев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба правительства Московской области
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