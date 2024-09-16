В AFI Development опровергли сообщения о падении лифта в «Афимолле»

В девелоперской компании AFI Development, которая управляет торговым центром «Афимолл Сити» в Москве, опровергли сообщения о падении лифта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по маркетингу компании Максима Лысенкова.

По его словам, техническая служба проверила работу инфраструктуры комплекса, и на данный момент неисправностей в работе лифтов и инженерных систем не выявлено. Все лифты продолжают функционировать в обычном режиме, и никаких происшествий не произошло.