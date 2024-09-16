СМИ: Лифт упал в торговом центре «Афимолл» в Москве

По предварительным данным, пострадали три человека, они смогли сами покинуть упавший лифт. На месте уже работают экстренные службы, выясняются обстоятельства ЧП. Официальных комментариев от представителей ТЦ не поступало.

Ранее лифт сорвался в поликлинике в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Мослента». По данным канала, кабина рухнула с высоты 15-го этажа. Один человек погиб. По данным СМИ, инцидент произошёл в Краснопресненском районе. Отмечается, что в момент падения в кабине лифта находились два человека, передает «Радиоточка НСН».

