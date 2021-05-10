В Афганистане взорвался автомобиль со взрывчаткой

Взрыв произошел на окраине города Фарах. В результате происшествия погибли двое военных, еще пять человек пострадали.

В эти же сутки сообщалось о подрыве автобуса в провинции Забуль на юге страны. При взрыве погибли по меньшей мере 16 человек и еще 41 гражданин пострадал. Автобус также подорвался на мине в провинции Парван в центральной части Афганистана 10 мая. Телеканал «360» сообщал о двух погибших и девяти пострадавших.

