В Афганистане взорвался автомобиль со взрывчаткой

Автомобиль со взрывчаткой взорвался на военной базе в провинции Фарах в Афганистане. Об этом сообщил телеканал 1TV со ссылкой на губернатора региона.

Заместитель губернатора Кабула погиб при взрыве в Афганистане

Взрыв произошел на окраине города Фарах. В результате происшествия погибли двое военных, еще пять человек пострадали.

В эти же сутки сообщалось о подрыве автобуса в провинции Забуль на юге страны. При взрыве погибли по меньшей мере 16 человек и еще 41 гражданин пострадал. Автобус также подорвался на мине в провинции Парван в центральной части Афганистана 10 мая. Телеканал «360» сообщал о двух погибших и девяти пострадавших.

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Фото: twitter.com/aa_russian
ТЕГИ:ПроисшествиеВзрывАфганистан
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