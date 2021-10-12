Более 150 СМИ закрылись в Афганистане после прихода талибов

Не менее 153 средств массовой информации (СМИ) закрылись после прихода к власти представителей движения «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что к закрытию местных медиа, а также иностранных бюро привели финансовые трудности из-за экономического кризиса. Также в изданиях указали на цензуру, вводимую талибами.



В частности, один из журналистов, покинувших страну, рассказал, что с приходом талибов изданиям стало сложнее писать о социальных проблемах и политике.



США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).



