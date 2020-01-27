В Афганистане разбился самолёт с десятками людей

Самолёт афганской государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines разбился в провинции Газни на востоке страны, сообщает Reuters. Речь идёт о самолёте Boeing.

Лайнер направлялся из города Герат в Кабул. По информации местных СМИ, на борту могли находиться 83 человека.

Представитель российского посольства в Афганистане пока не располагает информацией о том, находились ли на борту граждане России, передает РИА Новости.

