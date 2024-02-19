В Афганистане при сходе оползня погибли не менее 25 человек

ЧП произошло в ночь на 19 февраля. Предположительно, причиной схода оползня мог стать продолжительный снегопад.

Как сообщает издание со ссылкой на местного чиновника, было разрушено около 25 домов. Из-под завалов извлекли тела 25 погибших местных жителей, большинство из них — женщины и дети. Под обломками домов могут оставаться люди, поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее оползень сошел в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах, погибли 68 человек, напоминает RT.

