В Афганистане при сходе оползня погибли не менее 25 человек
Оползень сошел в провинции Нуристан на востоке Афганистана, погибли не менее 25 человек. Об этом пишет газета Etilaatroz.
ЧП произошло в ночь на 19 февраля. Предположительно, причиной схода оползня мог стать продолжительный снегопад.
Как сообщает издание со ссылкой на местного чиновника, было разрушено около 25 домов. Из-под завалов извлекли тела 25 погибших местных жителей, большинство из них — женщины и дети. Под обломками домов могут оставаться люди, поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее оползень сошел в провинции Давао-де-Оро на Филиппинах, погибли 68 человек, напоминает RT.
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