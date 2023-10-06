Летевший из Москвы в Ташкент мужчина умер на борту самолета

Следовавший из Москвы в Ташкент рейс авиакомпании Uzbekistan Airways HY-604 совершил вынужденную посадку в Ургенче, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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В сообщении говорится, что одному из 236 пассажиров, находящихся на борту Boeing-787, стало плохо. Экипаж лайнера принял решение следовать на запасной аэродром.

«В 16:59 по ташкентскому времени самолёт произвел посадку в аэропорту Ургенча. Пассажир – мужчина 1978 года рождения – скончался на борту воздушного судна», - уточнили в авиакомпании.

В Uzbekistan Airways добавили, что в 18:48 лайнер вылетел из Ургенча в Ташкент.

Ранее пилот авиакомпании Latam, почувствовавший себя плохо во время перелета из Майами в Сантьяго, умер после экстренной посадки в Панаме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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