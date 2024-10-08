В аэропорту Внуково введен план «Ковер», рейсы направлены в Шереметьево
Во Внуково введен план «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на источник. Аэропорт закрылся на прилет и вылет.
По данным источника телеканала, все рейсы перенаправляются в аэропорт Шереметьево. В настоящее время пассажиры, планировавшие вылет из Внуково, направляются в другой аэропорт столицы.
План «Ковер» применяется в случаях незаконного пересечения границы, а также при обнаружении неопознанных объектов в воздушном пространстве.
В последнее время столичные аэропорты несколько раз объявляли об ограничениях полетов. Причиной становились атаки беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru