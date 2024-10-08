В аэропорту Внуково введен план «Ковер», рейсы направлены в Шереметьево

Во Внуково введен план «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канале РЕН ТВ со ссылкой на источник. Аэропорт закрылся на прилет и вылет.

По данным источника телеканала, все рейсы перенаправляются в аэропорт Шереметьево. В настоящее время пассажиры, планировавшие вылет из Внуково, направляются в другой аэропорт столицы.