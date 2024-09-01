В аэропорту Внуково из-за беспилотников задержали несколько рейсов

Из-за попыток ВСУ атаковать Московский регион беспилотниками в столичном аэропорту Внуково задержали несколько рейсов. Об этом свидетельствуют данные с онлайн-табло авиационного хаба.

По данным источника задержаны были не только вылеты из Внуково, но и прилеты в этот аэропорт. При этом рейс из Тбилиси в Москву вовсе был отменен.

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Отмечается, что рейсы задерживают на время от 30 минут до 10 часов. Так, например, самолет из Актау опоздает на четыре часа, из Дубая — на три, а из Даламана, Перми и Уфы — на два часа. При этом дольше всех придется ждать пассажирам, которые направляются в Бодрум и тем, кто собирается лететь из Антальи в Москву.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сотни россиян застряли в аэропорту Хургады в Египте на 10 часов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Внуково АэропортМоскваБеспилотникиЗадержка Рейсов

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