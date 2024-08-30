Белоруссия и Армения стали самыми бюджетными направлениями для путешествия в сентябре
Минск стал наиболее бюджетным вариантом путешествия, средняя стоимость перелета туда-обратно для россиян составит от 8 260 рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Авиасейлс».
Также в числе бюджетных направлений Ереван (от 22 900 рублей с пересадкой), Астана (от 26 750 рублей с пересадкой), Даламан (от 26 760 рублей с пересадкой) и Дубай (от 27 630 рублей с пересадкой).
При этом иреть авиабилетов, забронированных россиянами на сентябрь, с вылетом из Москвы. Еще 11% бронирований пришлось на пассажиров, вылетающих из Санкт-Петербурга. Также 7% россиян намерены отправиться в путешествие из Сочи.
Наиболее бюджетным направлением с вылетом из Москвы стала Казань. Стоимость одного билета с размещением в экономклассе стартует от 4,3 тысячи рублей. Чуть дороже обойдутся билеты в Псков (от 4 380 рублей) и Чебоксары (от 4 740 рублей). Цена перелета в Санкт-Петербург начинается от 4,7 тысячи рублей. Замыкает пятерку бюджетных направлений с вылетом из Москвы Архангельск (стоимость билета от 4,9 тысячи рублей).
Ранее сообщалось, что в расписании на сайте «Аэрофлота» появились прямые рейсы из Москвы на Бали. Рейсы запланированы с 17 сентября. Вылеты будут с периодичностью три раза в неделю: из Москвы в Денпасар по вторникам, четвергам и субботам, а из Денпасара в Москву – по средам, пятницам и воскресеньям, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru