Белоруссия и Армения стали самыми бюджетными направлениями для путешествия в сентябре

Минск стал наиболее бюджетным вариантом путешествия, средняя стоимость перелета туда-обратно для россиян составит от 8 260 рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Авиасейлс».

Также в числе бюджетных направлений Ереван (от 22 900 рублей с пересадкой), Астана (от 26 750 рублей с пересадкой), Даламан (от 26 760 рублей с пересадкой) и Дубай (от 27 630 рублей с пересадкой).

При этом иреть авиабилетов, забронированных россиянами на сентябрь, с вылетом из Москвы. Еще 11% бронирований пришлось на пассажиров, вылетающих из Санкт-Петербурга. Также 7% россиян намерены отправиться в путешествие из Сочи.

Наиболее бюджетным направлением с вылетом из Москвы стала Казань. Стоимость одного билета с размещением в экономклассе стартует от 4,3 тысячи рублей. Чуть дороже обойдутся билеты в Псков (от 4 380 рублей) и Чебоксары (от 4 740 рублей). Цена перелета в Санкт-Петербург начинается от 4,7 тысячи рублей. Замыкает пятерку бюджетных направлений с вылетом из Москвы Архангельск (стоимость билета от 4,9 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в расписании на сайте «Аэрофлота» появились прямые рейсы из Москвы на Бали. Рейсы запланированы с 17 сентября. Вылеты будут с периодичностью три раза в неделю: из Москвы в Денпасар по вторникам, четвергам и субботам, а из Денпасара в Москву – по средам, пятницам и воскресеньям, напоминает «Радиоточка НСН».

