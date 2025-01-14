В аэропорту Уфы ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщили в Росавиации.

Утром 14 января ограничения на прием и выпуск самолетов также ввели в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщал, что города Саратов и Энгельс рано утром 14 января подверглись масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:БеспилотникиАэропорт

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