В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
14 января 202511:15
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщили в Росавиации.
Утром 14 января ограничения на прием и выпуск самолетов также ввели в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщал, что города Саратов и Энгельс рано утром 14 января подверглись масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru