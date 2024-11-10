В аэропорту Шереметьево ввели план «Ковер»
10 ноября 202410:40
В столичном аэропорту Шереметьево ввели план «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
В хабе задержаны все рейсы на вылет и прилет.
В настоящий момент план действует во всех аэропортах Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над городом и областью были сбиты 32 украинских беспилотника. Атака ВСУ на Москву, произошедшая утром 10 ноября, стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru