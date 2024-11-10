В аэропорту Шереметьево ввели план «Ковер»

В столичном аэропорту Шереметьево ввели план «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Десятки дронов: ВСУ совершили самую массовую атаку на Москву

В хабе задержаны все рейсы на вылет и прилет.

В настоящий момент план действует во всех аэропортах Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что над городом и областью были сбиты 32 украинских беспилотника. Атака ВСУ на Москву, произошедшая утром 10 ноября, стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:АтакаЗадержка РейсовАэропортМоскваШереметьево

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