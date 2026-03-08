СМИ: Самолёт Azur Air из Тюмени в Нячанг подал сигнал тревоги у берегов Мьянмы

Пассажирский Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Тюмени в Нячанг (Вьетнам), подал сигнал бедствия в районе города Янгон, Мьянма. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет Uzbekistan Airways аварийно сел в Красноярске

Как уточняет Telegram-канал Mash, амолёт вылетел из Тюмени более шести часов назад и должен был приземлиться в аэропорту Нячанга. В момент подачи сигнала тревоги борт находился вблизи побережья Мьянмы.

По данным Mash, этот же Boeing 767-300 уже дважды совершал экстренные посадки ранее из-за отказа двигателя. Последний подобный инцидент произошёл во время рейса из Екатеринбурга в Таиланд.

Ранее самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента во Владивосток, совершил аварийную посадку в Красноярске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
