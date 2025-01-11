В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Отмечается, что за время действия ограничений два самолета совершили посадку на запасных аэродромах.

По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ульяновска и Самары, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

