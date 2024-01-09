В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы ВПП
Самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Борт принадлежит авиакомпании Nordstar и выполнял рейс Красноярск–Норильск, пишет «Свободная пресса».
«По предварительным данным, сегодня около 10 часов утра в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева после посадки воздушного судна Boeing 737-800 ... допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — указали в надзорном ведомстве.
На борту находились 169 пассажиров, пишет Ura.ru. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, самолет отбуксируют к месту стоянки.
Транспортная прокуратура ведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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