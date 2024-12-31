В аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер»

В аэропорту Махачкалы ввели план «Ковер», сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, отмена рейсов на вылет и прилет в дагестанском авиахабе начала действовать несколько часов назад из-за угрозы атаки беспилотников в регионе.

Летевшие в Казань рейсы из Сургута и Томска перенаправили в Бегишево

Отмечается, что план «Ковер» также был введен во Владикавказе, Саратове, и Ульяновске. До этого, утром 31 декабря, также ввели ограничения на работу казанского аэропорта. В настоящий момент они сняты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионе сбили два украинских дрона: над полигоном Шалхи и в Пригородном районе.


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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
ТЕГИ:ДагестанОтмена РейсаМахачкалаАэропорт

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