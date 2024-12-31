Летевшие в Казань рейсы из Сургута и Томска перенаправили в Бегишево

Отмечается, что с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Граждане, путешествующие с детьми, могут воспользоваться комнатой матери и ребенка.

Утром 31 декабря в аэропорту Казани был объявлен план «Ковер», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Росавиации заявили, что это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.