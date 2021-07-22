В аэропорту Дубая столкнулись два самолета

Самолет авиакомпании Flydubai столкнулся с воздушным судном авиакомпании Gulf Air утром 22 июля, сообщило РИА Новости.

Два самолета столкнулись при посадке в США

Происшествие случилось на земле во время руления. Boeing 737-800 эмиратской авиакомпании Flydubai врезался в хвост самолета Gulf Air.

Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал, им пришлось улететь другими рейсами. Власти будут расследовать инцидент совместно с представителями авиакомпаний.

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Фото: aeromexico.com
ТЕГИ:СтолкновениеАэропортДубай
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