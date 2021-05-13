Два самолета столкнулись при посадке в США
Два небольших самолета столкнулись в воздухе при посадке около Денвера в штате Колорадо, сообщил Национальный совет США по безопасности на транспорте в Twitter.
Один из них совершил жесткую посадку недалеко от аэропорта Centennial, другой благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает телеканал «360».
Both planes were getting ready to land at a small regional airport in a Denver suburb when they collided mid-morning.https://t.co/U4QqOr5Z2e— KSL (@KSLcom) May 13, 2021
One of two planes that collided in the air near Denver deployed a parachute and slowly drifted to the ground, where two people walked away from the aircraft. https://t.co/zjileQFqOv— KVIA ABC-7 News (@abc7breaking) May 13, 2021
Ранее стало известно, что самолет авиакомпании «Урал» приземлился 12 мая в Новом Уренгое с поврежденным двигателем. На борту находились 87 пассажиров. Воздушное судно отстранили от полетов, пишет РЕН ТВ.
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