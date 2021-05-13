Два самолета столкнулись при посадке в США

Два небольших самолета столкнулись в воздухе при посадке около Денвера в штате Колорадо, сообщил Национальный совет США по безопасности на транспорте в Twitter.

Один из них совершил жесткую посадку недалеко от аэропорта Centennial, другой благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании «Урал» приземлился 12 мая в Новом Уренгое с поврежденным двигателем. На борту находились 87 пассажиров. Воздушное судно отстранили от полетов, пишет РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/aerovodochody
ТЕГИ:СамолетыСтолкновениеСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры