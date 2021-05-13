Два самолета столкнулись при посадке в США

Два небольших самолета столкнулись в воздухе при посадке около Денвера в штате Колорадо, сообщил Национальный совет США по безопасности на транспорте в Twitter.

Один из них совершил жесткую посадку недалеко от аэропорта Centennial, другой благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает телеканал «360».