В аэропорту Челябинска самолет выехал за пределы ВПП

Пассажирский самолет, летевший рейсом Казань — Челябинск, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при совершении посадки в аэропорту Челябинска. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Инцидент произошел в среду в 02:32 (00:32 мск). Лайнер Bombardier, принадлежащий компании UVT Aero, во время приземления выкатился за ВПП примерно на 25 метров.

В самолете находились 32 пассажира и 3 члена экипажа, пострадавших нет. Самолет не получил видимых повреждений, отмечает телеканал «360».

Из-за произошедшего аэропорт Челябинска временно отказался от приема рейсов, самолеты перенаправляли в екатеринбургский аэровокзал Кольцово, пишет Ura.ru. После инцидента Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку.

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Фото: cekport.ru
ТЕГИ:СамолетыЧелябинск
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