В аэропорту Челябинска самолет выехал за пределы ВПП
Пассажирский самолет, летевший рейсом Казань — Челябинск, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при совершении посадки в аэропорту Челябинска. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в среду в 02:32 (00:32 мск). Лайнер Bombardier, принадлежащий компании UVT Aero, во время приземления выкатился за ВПП примерно на 25 метров.
В самолете находились 32 пассажира и 3 члена экипажа, пострадавших нет. Самолет не получил видимых повреждений, отмечает телеканал «360».
Из-за произошедшего аэропорт Челябинска временно отказался от приема рейсов, самолеты перенаправляли в екатеринбургский аэровокзал Кольцово, пишет Ura.ru. После инцидента Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Один человек погиб в ДТП с вахтовым автобусом и фурой в Татарстане
- Генерал США предрек Украине поражение в войне с Россией
- Пуск «Союза-СТ-Б» с космодрома Куру перенесли из-за ветра
- Врач из ЮАР назвал новые симптомы штамма «омикрон»
- Минобороны хочет освободить военнослужащих от QR-кодов
- В аэропорту Челябинска самолет выехал за пределы ВПП
- Биолог допустила неэффективность существующих вакцин против штамма «омикрон»
- В Бразилии выявили первые случаи заражения штаммом «омикрон»
- Вице-спикер Госдумы призвал указывать национальность преступников в СМИ
- В России вводится индексация пенсий, маркировка молока и QR-коды в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru