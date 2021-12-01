В аэропорту Челябинска самолет выехал за пределы ВПП

Инцидент произошел в среду в 02:32 (00:32 мск). Лайнер Bombardier, принадлежащий компании UVT Aero, во время приземления выкатился за ВПП примерно на 25 метров.

В самолете находились 32 пассажира и 3 члена экипажа, пострадавших нет. Самолет не получил видимых повреждений, отмечает телеканал «360».

Из-за произошедшего аэропорт Челябинска временно отказался от приема рейсов, самолеты перенаправляли в екатеринбургский аэровокзал Кольцово, пишет Ura.ru. После инцидента Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку.

