В аэропортах Москвы из-за ледяного дождя отменили и задержали 29 рейсов
В ночь на четверг в Москве и Подмосковье прошел ледяной дождь. Из-за образовавшейся на поверхности взлетно-посадочной полосы ледяной корки, столичные аэропорты задержали 19 рейсов и отменили десять. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Наибольшее число изменений в расписании случилось в аэропорту Шереметьево – 7 рейсов задержано, еще 7 рейсов отменено.
Администрация аэропорта Внуково приняла решение отменить 9 рейсов, время вылета одного самолета было изменено.
В Домодедово два рейса перенесли на более позднее время. При этом 4 рейса отменили вовсе.
Представители диспетчерских служб заявили, что московские аэропорты продолжают работу в штатном режиме. Они добавили, что сотрудники аэропортов регулярно обрабатывают дорожки и взлетно-посадочные полосы антиобледенительными реагентами.
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