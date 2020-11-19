В аэропортах Москвы из-за ледяного дождя отменили и задержали 29 рейсов

В ночь на четверг в Москве и Подмосковье прошел ледяной дождь. Из-за образовавшейся на поверхности взлетно-посадочной полосы ледяной корки, столичные аэропорты задержали 19 рейсов и отменили десять. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Наибольшее число изменений в расписании случилось в аэропорту Шереметьево – 7 рейсов задержано, еще 7 рейсов отменено.

Администрация аэропорта Внуково приняла решение отменить 9 рейсов, время вылета одного самолета было изменено.

В Домодедово два рейса перенесли на более позднее время. При этом 4 рейса отменили вовсе.

Москвичей огорчили прогнозом про ледяной дождь

Представители диспетчерских служб заявили, что московские аэропорты продолжают работу в штатном режиме. Они добавили, что сотрудники аэропортов регулярно обрабатывают дорожки и взлетно-посадочные полосы антиобледенительными реагентами.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АэропортыМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры