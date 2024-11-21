В Адыгее в детском саду обвалился пол

Пол подсобного помещения обвалился в детском саду №10 Майкопа. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр адыгейской столицы Геннадий Митрофанов.

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По его словам, пострадали трое работающих в кладовой сотрудников учреждения. Они получили ушибы и ссадины.

«Поручил провести тщательную проверку по этому факту, установить причины случившегося», - написал градоначальник.

Ранее в Пермском крае при обрушении отделки потолка в детском саду пострадал ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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