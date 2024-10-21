В детском саду Петербурга выявили 17 случаев сальмонеллеза
Среди сотрудников детсада №23 Пушкинского района Санкт-Петербурга и посещавших его воспитанников произошла вспышка сальмонеллеза, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.
Отмечается, известно о 17 случаях инфекции, пять детей проходят лечение в стационаре больницы.
Согласно данным, Роспотребнадзор проводит в помещении противоэпидемические мероприятия. Так, у заболевших детей и сотрудников, а также контактировавших с инфицированными взяли биологические материалы на анализ, произведены пробы продуктов, которые использовались для готовки. Также была проведена дезинфекция помещений, в учреждении ввели ограничения.
Ранее сообщалось, что 34 ученика и один педагог школы №1 города Елизово в Камчатском крае были госпитализированы с отравлением. Краевое управление Роспотребнадзора допустило, что причиной отравления стала сальмонелла, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru