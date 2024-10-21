В детском саду Петербурга выявили 17 случаев сальмонеллеза

Согласно данным, Роспотребнадзор проводит в помещении противоэпидемические мероприятия. Так, у заболевших детей и сотрудников, а также контактировавших с инфицированными взяли биологические материалы на анализ, произведены пробы продуктов, которые использовались для готовки. Также была проведена дезинфекция помещений, в учреждении ввели ограничения.

Ранее сообщалось, что 34 ученика и один педагог школы №1 города Елизово в Камчатском крае были госпитализированы с отравлением. Краевое управление Роспотребнадзора допустило, что причиной отравления стала сальмонелла, передает «Радиоточка НСН».

