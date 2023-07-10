В Адыгее в автоаварии погибли три человека
10 июля 202305:24
В Адыгее произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщает ТАСС.
Авария случилась на участке автодороги недалеко от поселка Зарево. Там столкнулись два легковых автомобиля.
В ДТП погибли три человека, включая ребенка. Еще трое, в том числе два ребенка, госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
Ранее в ДТП под Томском погибла женщина и пострадали четыре ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru