В Адыгее в автоаварии погибли три человека

Авария случилась на участке автодороги недалеко от поселка Зарево. Там столкнулись два легковых автомобиля.

В ДТП погибли три человека, включая ребенка. Еще трое, в том числе два ребенка, госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Ранее в ДТП под Томском погибла женщина и пострадали четыре ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

