В администрации Новой Каховки предупредили о риске заражения воды

В Новой Каховке есть риск заражения воды из-за подтопления кладбища после разрушения гидроэлектростанции, заявил заместитель главы городской администрации Сергей Дмитриев.

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По его словам, подтопление кладбища приведет к «большому заражению воды». Это создаст серьезные трудности для гражданского населения, сказал чиновник в эфире «Радио России».

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС в Херсонской области. Затопило десятки населенных пунктов, включая Новую Каховку. Из зоны бедствия эвакуировали 900 человек.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Таврия» заявил о невозможности восстановления гидроэлектростанции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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