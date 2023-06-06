В администрации Новой Каховки предупредили о риске заражения воды

По его словам, подтопление кладбища приведет к «большому заражению воды». Это создаст серьезные трудности для гражданского населения, сказал чиновник в эфире «Радио России».

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС в Херсонской области. Затопило десятки населенных пунктов, включая Новую Каховку. Из зоны бедствия эвакуировали 900 человек.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Таврия» заявил о невозможности восстановления гидроэлектростанции, передает «Радиоточка НСН».

