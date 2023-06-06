В администрации Новой Каховки предупредили о риске заражения воды
В Новой Каховке есть риск заражения воды из-за подтопления кладбища после разрушения гидроэлектростанции, заявил заместитель главы городской администрации Сергей Дмитриев.
По его словам, подтопление кладбища приведет к «большому заражению воды». Это создаст серьезные трудности для гражданского населения, сказал чиновник в эфире «Радио России».
В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС в Херсонской области. Затопило десятки населенных пунктов, включая Новую Каховку. Из зоны бедствия эвакуировали 900 человек.
Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Таврия» заявил о невозможности восстановления гидроэлектростанции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru