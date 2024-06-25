В Абхазии задержали всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией, сообщается в Telegram-канале абхазского МВД.

Во вторник силовые подразделения МВД Абхазии заблокировали район, где находились разыскиваемые лица. Были установлены стационарные посты и организованы временные пункты транспортного контроля.