В Абхазии задержали всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией

В Абхазии задержали всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией, сообщается в Telegram-канале абхазского МВД.

Во вторник силовые подразделения МВД Абхазии заблокировали район, где находились разыскиваемые лица. Были установлены стационарные посты и организованы временные пункты транспортного контроля.

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Днем 23 июня на российско-абхазской границе произошла перестрелка. По данным МВД Абхазии, в результате пострадали трое жителей Абхазии, один погиб.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном хранении и перевозке оружия. Четверо подозреваемых были задержаны, из которых трое ранее находились в розыске, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:АбхазияРоссияПерестрелка

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