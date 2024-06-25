В Абхазии задержали всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией
В Абхазии задержали всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией, сообщается в Telegram-канале абхазского МВД.
Во вторник силовые подразделения МВД Абхазии заблокировали район, где находились разыскиваемые лица. Были установлены стационарные посты и организованы временные пункты транспортного контроля.
Днем 23 июня на российско-абхазской границе произошла перестрелка. По данным МВД Абхазии, в результате пострадали трое жителей Абхазии, один погиб.
Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном хранении и перевозке оружия. Четверо подозреваемых были задержаны, из которых трое ранее находились в розыске, передает «Радиоточка НСН».
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