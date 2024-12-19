В Абхазии в ходе стрельбы у парламента погиб депутат
19 декабря 202414:19
В Абхазии повздорили два депутата местного парламента. В результате дело дошло до стрельбы.
Инцидент произошел у здания парламента. Депутат Кан Кварчия получил ранения, его коллега Вахтанг Голанзия от полученных ран скончался в больнице, сообщает Минздрав республики.
По предварительным данным, стрельбу устроил другой парламентарий — Адгур Харазия.
Ранее в Абхазии задержали сотрудничавшего с Украиной гражданина Румынии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru