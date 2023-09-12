Турист из Белоруссии сорвался с большой высоты на Эльбрусе
12 сентября 202321:18
Альпинист из Белоруссии погиб при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
Турист совершал восхождение в составе незарегистрированной группы из девяти человек. Мужчина сорвался с высоты 5,4 тысячи метров.
Сообщение о происшествии поступило в 13:15. Тело погибшего эвакуировали в 20:00.
В Кабардино-Балкарии ранее погиб человек в результате обрушения горных пород. Происшествие произошло в Черекском районе на высоте 3,5 тысячи метров, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турист из Белоруссии сорвался с большой высоты на Эльбрусе
- СМИ: Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области
- Apple официально представила iPhone 15
- Подозреваемого в убийстве на севере Москвы мужчину задержали
- Rebelión: Киев забеспокоился из-за усиления изоляции Украины в мире
- Латвия отказалась пропускать в ЕС автомобили с российскими номерами
- Терапевт Кондрахин назвал опасные причины появления темных кругов под глазами
- Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Катара
- Пентагон: обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 займет 6-9 месяцев
- Мишустин пообещал увеличить производство беспилотников в два раза
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru