Турист из Белоруссии сорвался с большой высоты на Эльбрусе

Турист совершал восхождение в составе незарегистрированной группы из девяти человек. Мужчина сорвался с высоты 5,4 тысячи метров.

Сообщение о происшествии поступило в 13:15. Тело погибшего эвакуировали в 20:00.

В Кабардино-Балкарии ранее погиб человек в результате обрушения горных пород. Происшествие произошло в Черекском районе на высоте 3,5 тысячи метров, отмечает «Радиоточка НСН».

