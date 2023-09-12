Турист из Белоруссии сорвался с большой высоты на Эльбрусе

Альпинист из Белоруссии погиб при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

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Турист совершал восхождение в составе незарегистрированной группы из девяти человек. Мужчина сорвался с высоты 5,4 тысячи метров.

Сообщение о происшествии поступило в 13:15. Тело погибшего эвакуировали в 20:00.

В Кабардино-Балкарии ранее погиб человек в результате обрушения горных пород. Происшествие произошло в Черекском районе на высоте 3,5 тысячи метров, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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