В Абхазии депутат открыл стрельбу у здания МВД

Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба открыл стрельбу из автомата Калашникова у здания МВД республики. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что инцидент произошёл в ночь с 30 сентября на 1 октября. По данным МВД, оружие было незаконно приобретено политиком.

Ардзинба произвел более 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в МВД.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Абхазия
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