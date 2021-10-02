В Абхазии депутат открыл стрельбу у здания МВД

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь с 30 сентября на 1 октября. По данным МВД, оружие было незаконно приобретено политиком.

Ардзинба произвел более 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в МВД.



