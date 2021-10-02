В Абхазии депутат открыл стрельбу у здания МВД
2 октября 202100:41
Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба открыл стрельбу из автомата Калашникова у здания МВД республики. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь с 30 сентября на 1 октября. По данным МВД, оружие было незаконно приобретено политиком.
Ардзинба произвел более 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия, сообщили в МВД.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru