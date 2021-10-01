Большая часть Абхазия осталась без света из-за аварии на электросети

Большая часть Абхазии осталась без доступа к электричеству из-за аварии на электросети в республике, передает «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел в Очамчирском районе. В настоящее время специалисты «Черноморэнерго» работают на месте происшествия.

Ранее в сентябре сообщалось, что жители сирийского Дамаска остались без электричества из-за атаки на газовую тепловую электростанцию Дейр-Али.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АбхазияЭлектричество
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