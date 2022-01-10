В 2021 году в Москве сократилось количество преступлений
В 2021 году количество преступлений в столице сократилось на 2,1%, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.
По данным источника, всего в прошлом году в городе было совершено 143 тысячи 259 преступлений. Из них 50 тысяч 677 правонарушений произошли в общественных местах, в том числе 29 тысяч 511 - на улицах.
За этот период число случаев разбоя в столице сократилось на 23,6%, грабежа – на 23,7%, мошенничества – на 4,6%. При этом количество краж возросло на 2,4%.
Большинство правонарушений наблюдалось в ЦАО - 20 тысяч 184, что на 2,4% меньше, чем в 2020 году. Самое маленькое число преступлений произошло в Зеленограде (3 тысячи 414). Там показатели сократились на 2%.
При этом увеличение числа правонарушений в 2021 году наблюдалось в Новой Москве (на 2,6%), юго-восточном (на 5,8%), северном (на 6,5%) и северо-западном (на 7,1%) административных округах Москвы.
Количество нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в столице в 2021 году сократилось на 2,8% до 619. При этом число аварий со смертельным исходом выросло на 10,2%.
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