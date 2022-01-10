В 2021 году в Москве сократилось количество преступлений

В 2021 году количество преступлений в столице сократилось на 2,1%, сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы.

По данным источника, всего в прошлом году в городе было совершено 143 тысячи 259 преступлений. Из них 50 тысяч 677 правонарушений произошли в общественных местах, в том числе 29 тысяч 511 - на улицах.

За этот период число случаев разбоя в столице сократилось на 23,6%, грабежа – на 23,7%, мошенничества – на 4,6%. При этом количество краж возросло на 2,4%.