Южная Корея экстрадировала в США обвиняемого в кибератаках россиянина
Россиянин Владимир Дунаев, обвиняемый в совершении киберпреступлений, был экстрадирован из Южной Кореи в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минюст США.
По данным американского ведомства, россиянин предстал перед судом в Северном округе Огайо (США). Отмечается, что Дунаев обвиняется в киберпреступлениях в составе интернациональной группы.
В частности, Дунаева подозревают в создании программного обеспечения Trickbot для вымогательств. В США утверждают, что программный вирус заразил миллионы компьютеров во всех странах мира.
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