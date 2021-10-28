Южная Корея экстрадировала в США обвиняемого в кибератаках россиянина

По данным американского ведомства, россиянин предстал перед судом в Северном округе Огайо (США). Отмечается, что Дунаев обвиняется в киберпреступлениях в составе интернациональной группы.

В частности, Дунаева подозревают в создании программного обеспечения Trickbot для вымогательств. В США утверждают, что программный вирус заразил миллионы компьютеров во всех странах мира.







