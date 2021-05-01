Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае
В ДТП с автобусом, которое произошло на трассе Лидога - Ванино в Хабаровском крае, пострадали 15 человек. Ранее сообщалось о десяти пострадавших, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
«Всего в автобусе находились 32 пассажира, 15 из которых причинен вред различной степени тяжести», - цитирует ТАСС официальное сообщение.
Известно, что шесть человек госпитализированы в Ванинскую центральную районную больницу. Речь идет в том числе о двоих детях в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что еще двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Их планируют эвакуировать в Хабаровск, пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось, что в автобусе ехали 34 человека, из них два водителя. Травмированы были 10 человек. Автобус Хабаровск-Советская Гавань опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением. Причина ДТП устанавливается.
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