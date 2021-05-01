Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

В ДТП с автобусом, которое произошло на трассе Лидога - Ванино в Хабаровском крае, пострадали 15 человек. Ранее сообщалось о десяти пострадавших, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Автобус с 34 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае

«Всего в автобусе находились 32 пассажира, 15 из которых причинен вред различной степени тяжести», - цитирует ТАСС официальное сообщение.

Известно, что шесть человек госпитализированы в Ванинскую центральную районную больницу. Речь идет в том числе о двоих детях в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что еще двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Их планируют эвакуировать в Хабаровск, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что в автобусе ехали 34 человека, из них два водителя. Травмированы были 10 человек. Автобус Хабаровск-Советская Гавань опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением. Причина ДТП устанавливается.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеХабаровский КрайАвтобусДТП
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