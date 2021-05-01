Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

«Всего в автобусе находились 32 пассажира, 15 из которых причинен вред различной степени тяжести», - цитирует ТАСС официальное сообщение.

Известно, что шесть человек госпитализированы в Ванинскую центральную районную больницу. Речь идет в том числе о двоих детях в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что еще двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Их планируют эвакуировать в Хабаровск, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что в автобусе ехали 34 человека, из них два водителя. Травмированы были 10 человек. Автобус Хабаровск-Советская Гавань опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением. Причина ДТП устанавливается.

