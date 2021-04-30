Автобус с 34 пассажирами опрокинулся в Хабаровском крае
Пассажирский автобус опрокинулся в Хабаровском крае, по предварительным данным, двое человек погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.
Авария произошла на 370-м километре федеральной трассы Лидога-Ванино. В краевом управлении МЧС уточнили, что в автобусе ехали 34 человека, из них два водителя. В результате более 10 человек получили травмы.
Агентство со ссылкой на собственный источник в экстренных службах передает, что, по предварительным сведениям, двое человек погибли. По данным ТАСС, автобус следовал по маршруту Хабаровск - Советская Гавань, опрокидывание произошло в 140 километрах от села Лидога.
Причиной аварии могла стать потеря водителем управления транспортным средством.
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