Увеличилось число пострадавших на пожаре в лагере под Хабаровском

В результате пожара в детском лагере в Хабаровском крае, по последним данным, пострадали 12 человек, в том числе семь детей, один ребёнок погиб. Такую обновленную информацию предоставила журналистам пресс-служба министерства здравоохранения. Пожар произошёл в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Из 26 палаток 20 сгорели дотла.

Двое пострадавших детей с отравлениями продуктами горения находятся в больнице в удовлетворительном состоянии, передает RT. Всего госпитализировано шесть детей, один ребенок сегодня выписан. Пяти пострадавшим взрослым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Как отмечает РЕН ТВ, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента выразила соболезнования родным погибшего ребенка.

