Поезда на оранжевой ветке Мосметро не едут от Октябрьской до Проспекта Мира

Временно нет движения поездов на оранжевой ветке метро Москвы от станции Октябрьской до Проспекта Мира, сообщил столичный Дептранс.

По данным СМИ, проверяется информация о возгорании поезда на станции столичного метро «Третьяковская».

Ранее Дептранс сообщал о временном увеличении интервалов движения поездов для проверки состава на центральном участке Калужско-Рижской линии (6).

В ведомстве уточнили, что движение поездов на Калужско-Рижской линии (6) столичного метро восстановлено и вводится в график.

Новость дополняется.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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