СМИ: При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

СК возбудил уголовное дело после взрыва на Рязанском проспекте в Москве

«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, взрывное устройство было заложено у подъезда, его установили на ручке припаркованного у здания электросамоката и привели в действие дистанционно.

Ранее стало известно, что на Рязанском проспекте в столице произошел взрыв, в результате которого погибли два человека — военнослужащий и его помощник. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП, специалисты устанавливают обстоятельства инцидента, пишет 360.ru.

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ФОТО: Минобороны РФ
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