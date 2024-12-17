СМИ: При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов

«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте», — отмечается в сообщении.

По данным СМИ, взрывное устройство было заложено у подъезда, его установили на ручке припаркованного у здания электросамоката и привели в действие дистанционно.

Ранее стало известно, что на Рязанском проспекте в столице произошел взрыв, в результате которого погибли два человека — военнослужащий и его помощник. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП, специалисты устанавливают обстоятельства инцидента, пишет 360.ru.

