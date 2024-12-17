СМИ: При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте», — отмечается в сообщении.
По данным СМИ, взрывное устройство было заложено у подъезда, его установили на ручке припаркованного у здания электросамоката и привели в действие дистанционно.
Ранее стало известно, что на Рязанском проспекте в столице произошел взрыв, в результате которого погибли два человека — военнослужащий и его помощник. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП, специалисты устанавливают обстоятельства инцидента, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru