Уточнено число погибших и пострадавших в аварии под Ярославлем

В лобовом ДТП пассажирского автобуса и фуры под Ярославлем, в соотвествии с поледними данными, пострадали 28 человек. Такую информацию предоставляет пресс-служба управления МВД по региону.

«В настоящее время в результате ДТП семь человек погибли и 28 пострадали», - говорится в официальном сообщении.

По информации ТАСС со ссылкой на МВД, в автобусе ехали 35 человек, включая водителя.

Пресс-служба СУ СК по Ярославской области сообщила о возбуждении уголовного дела в результате ДТП по ст. 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), отмечает RT.

По данным ГИБДД, причиной столкновения автобуса и грузового автомобиля стал выезд фуры на встречную полосу.

Ранее председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал НСН о способах борьбы с незаконными перевозчиками.

