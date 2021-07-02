Утечку хлора в Ижевске локализовали

Утечку хлора в Ижевске удалось локализовать на уровне склада, происшествие не повлияет на безопасность людей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Ижводоканала».

В организации подчеркнули, что водоснабжение Ижевска не будет нарушено. В настоящий момент на предприятии ликвидируют последствия аварии. Для защиты жителей выставлены водяные завесы, специалисты проводят замеры концентраций опасных веществ.

Пресс-служба регионального МЧС передает, что в результате аварии пострадавших нет.

Ранее в пятницу стало известно, что авария произошла на улице Песочной. В МЧС просят граждан срочно покинуть территорию Городка Металлургов.

