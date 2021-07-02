Утечку хлора в Ижевске локализовали
Утечку хлора в Ижевске удалось локализовать на уровне склада, происшествие не повлияет на безопасность людей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Ижводоканала».
В организации подчеркнули, что водоснабжение Ижевска не будет нарушено. В настоящий момент на предприятии ликвидируют последствия аварии. Для защиты жителей выставлены водяные завесы, специалисты проводят замеры концентраций опасных веществ.
Пресс-служба регионального МЧС передает, что в результате аварии пострадавших нет.
Ранее в пятницу стало известно, что авария произошла на улице Песочной. В МЧС просят граждан срочно покинуть территорию Городка Металлургов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+23 218 / сут.
Умерли
137 тыс.+679 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+18 197 / сут.
- Участницу Pussy Riot Никульшину задержали после 15 суток ареста
- Утечку хлора в Ижевске локализовали
- Вакциной «ЭпиВакКорона» привились более миллиона россиян
- Испания стала первым полуфиналистом Евро-2020
- СМИ: Moet Hennessy приостановит поставки шампанского в Россию
- Путин провел телефонный разговор с Макроном
- СМИ: Самоубийство мэра Коломны может быть связано с пропажей 71 млн из бюджета
- Выброс хлора произошел в одном из районов Ижевска
- Голикова уточнила требования по коронавирусу к прибывающим в Краснодарский край туристам
- Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru