Выброс хлора произошел в одном из районов Ижевска

Выброс хлора произошел на станции подъема воды в Ижевске, сообщает региональное управление МЧС РФ.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Песочной. В МЧС просят граждан срочно покинуть территорию Городка Металлургов.

Тем, кто не может покинуть опасную зону, ведомство рекомендует не выходить из помещений и провести экстренную герметизацию: закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, уплотнить щели в окнах и на стыках оконных рам, перейти на верхние этажи здания.

«Выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте ее на улице, примите душ, промойте глаза и носоглотку. При появлении признаков отравления: покой, теплое питье, обратитесь к врачу», — отметили в МЧС.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, утечка произошла со станции подготовки воды «Ижводоканала», масса выброшенного хлора составила 800 кг. Собеседник агентства добавил, что 10 сотрудников предприятия были эвакуированы, также эвакуируют проживающих в общежитиях Ижевского государственного технического университета.

В свою очередь, в пресс-службе «Ижводоканала» сообщили ТАСС, что на станции подготовки воды произошла разгерметизация одной из емкостей на складе хлора, распространения хлора за пределы станции не произошло.

Как позже сообщил источник агентства, для предотвращения распространения хлора была установлена водяная завеса. По предварительной информации, угрозы жилому сектору нет.

