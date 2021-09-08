«Утечка бытового газа». Названа основная версия взрыва в жилом доме в Ногинске

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ногинске рассматривается утечка бытового газа, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл на улице 28 Июня утром 8 сентября. В результате взрыва в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома, обрушились часть внешней стены здания, а также перекрытия со второго по пятый этажи.

Из под завалов спасатели извлекла тела двух погибших, 15 пострадавших были госпитализированы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьи погибших при взрыве жилом доме в Ногинске получат по миллиону рублей.

