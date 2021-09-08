Cемьи погибших при взрыве в Ногинске получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве жилом доме в Ногинске получат по миллиону рублей. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, по его словам, единовременная выплата пострадавшим при обрушении жилого дома в подмосковном Ногинске составит 30 тысяч рублей на члена семьи. Одинокие люди получат по 50 тысяч рублей.

По последним данным, число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске возросло до 14, пишет RT.